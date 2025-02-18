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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! İşte o listedeki yıldız isimler...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:03

Son dakika haberi: Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! İşte o listedeki yıldız isimler...

Son dakika haberi: Günümüz futbolunda fizik gücü artık daha fazla ön plana çıksa da kısa boylu oyuncuların zaman zaman fark yarattığı görülürken, boyutların önemi futbolda her zaman önemli olmamıştır. Buna göre futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi, Diego Armando Maradona akla ilk gelen isimler olmuştur. Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte o liste...

Son dakika haberi: Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! İşte o listedeki yıldız isimler...

Günümüz futbolunda fizik gücü artık daha fazla ön plana çıksa da kısa boylu oyuncuların zaman zaman fark yarattığı görülürken, boyutların önemi futbolda her zaman önemli olmamıştır.

Son dakika haberi: Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! İşte o listedeki yıldız isimler...

Buna göre futbol tarihinin en büyük oyuncularından olan Lionel Messi, Diego Armando Maradona akla ilk gelen isimler olmuştur

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Son dakika haberi: Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! İşte o listedeki yıldız isimler...

Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünyanın en kısa futbolcularını açıkladı. İşte listedeki yıldız isimler...

Son dakika haberi: Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! İşte o listedeki yıldız isimler...

10- Bernard / Brezilya (1.64)

Oynadığı takımlar: Shakhtar, Everton, Santos

Son dakika haberi: Dünyanın en kısa 10 futbolcusu belli oldu! İşte o listedeki yıldız isimler...

9- Ryan Fraser / İskoçya (1.63)

Oynadığı takımlar: Bournemouth, Newcastle United, Southampton

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