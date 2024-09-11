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Haberler Galeri Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig'den sadece bir oyuncu listede...
Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:00

Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig'den sadece bir oyuncu listede...

Dünya futbolunda son dönemlerde birçok genç yıldız sahneye çıkmaya devam ediyor. Transfermarkt, yaptığı son güncellemeyle birlikte dünyanın en değerli futbolcularını sıraladı. 150 milyon Euro'ları aşan piyasa değerlerini gören yıldız isimler listenin başında yer alırken, Real Madrid açıklanan listeye adeta damga vurdu. İşte dünyanın en piyasa değer en yüksek oyuncuları...

Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den sadece bir oyuncu listede...

Dünya futbolunda en değerli oyuncular belli oldu. Transfermarkt, yaptığı son güncellemeyle birlikte dünyanın en değerli yıldızlarını sıraladı.

Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den sadece bir oyuncu listede...

150 milyon Euro'ları aşan piyasa değerlerini gören yıldız isimler listenin başında yer alırken, dünya futbol tarihinde rekorları alt üst eden Ronaldo ve Messi'nin piyasa değerleri herkesi şaşkına çevirdi. (Liste, minimum 80 milyon Euro baz alınmış ve ilk 25 oyuncu olarak yapılmıştır.)

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Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den sadece bir oyuncu listede...

PEDRI: 80 MİLYON EURO

Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den sadece bir oyuncu listede...

BRUNO GUIMARAES: 85 MİLYON EURO

Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den sadece bir oyuncu listede...

RAFAEL LEAO: 90 MİLYON EURO

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