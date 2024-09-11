Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
17:00
Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig'den sadece bir oyuncu listede...
Dünya futbolunda son dönemlerde birçok genç yıldız sahneye çıkmaya devam ediyor. Transfermarkt, yaptığı son güncellemeyle birlikte dünyanın en değerli futbolcularını sıraladı. 150 milyon Euro'ları aşan piyasa değerlerini gören yıldız isimler listenin başında yer alırken, Real Madrid açıklanan listeye adeta damga vurdu. İşte dünyanın en piyasa değer en yüksek oyuncuları...