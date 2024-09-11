Dünyanın piyasa değeri en yüksek futbolcuları belli oldu! Süper Lig’den sadece bir oyuncu listede...

150 milyon Euro'ları aşan piyasa değerlerini gören yıldız isimler listenin başında yer alırken, dünya futbol tarihinde rekorları alt üst eden Ronaldo ve Messi'nin piyasa değerleri herkesi şaşkına çevirdi. (Liste, minimum 80 milyon Euro baz alınmış ve ilk 25 oyuncu olarak yapılmıştır.)