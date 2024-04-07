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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti
Giriş Tarihi: 07.04.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:45

SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesinde de sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin aldığı karar nedeniyle Şanlıurfa'da oynanacak maça U19 takımıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın tatil edilmesini sağlamak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe'de takımın lider futbolcusu Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç'un verdiği yanıt ise gündeme damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Son dakika haberleri… Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı için vakit geldi çattı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, görülmemiş anlara sahne olacak.

SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Fenerbahçe yönetimi, aldığı kararla birlikte A Takımı şehre götürmeyi U19 takımıyla sarı-kırmızılıların karşısına çıkacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Bugün saat 12.00'de maçı olan U19 takımı, Giresunspor U19'u 4-1 mağlup etti. Genç futbolcular, saat 16.30'da Şanlıurfa'ya hareket edecek.

SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

Fenerbahçe - Giresun U19 maçını Başkan Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler de seyretti.

SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti

FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ OLDU

U19 takımıyla maça başladıktan sonra Fenerbahçe'nin gerçekleştirmeyi düşündüğü plan da ortaya çıktı.

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