Giriş Tarihi: 07.04.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
14:45
SON DAKİKA HABERİ: Edin Dzeko ile Ali Koç görüşmesi ortaya çıktı! Süper Kupa isteğini iletti: İşte Ali Koç’un yanıtı şok etti
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesinde de sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin aldığı karar nedeniyle Şanlıurfa'da oynanacak maça U19 takımıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın tatil edilmesini sağlamak istiyor. Bu sırada Fenerbahçe'de takımın lider futbolcusu Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç'un verdiği yanıt ise gündeme damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…