Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
13:55
Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..
Son dakika haberi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Youssef En-Nesyri, attığı gollerle göz dolduruyor. Faslı yıldız, son 15 maçta kaybetmeyen ve çıkışa geçen sarı-lacivertlilerde performansıyla fark yaratıyor. Devre arasında adı transfer dedikodularında geçen 27 yaşındaki golcüye yeniden talip oldular. İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den beklediği dev transfer geliri...