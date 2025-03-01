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Haberler Galeri Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..
Giriş Tarihi: 01.03.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 13:55

Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..

Son dakika haberi: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Youssef En-Nesyri, attığı gollerle göz dolduruyor. Faslı yıldız, son 15 maçta kaybetmeyen ve çıkışa geçen sarı-lacivertlilerde performansıyla fark yaratıyor. Devre arasında adı transfer dedikodularında geçen 27 yaşındaki golcüye yeniden talip oldular. İşte Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den beklediği dev transfer geliri...

Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..

Sezon başında sarı-lacivertlilere 19.5 milyon euro'ya katılan En-Nesyri, özellikle ligin 2. yarısında attığı gollerle fark yaratıyor.

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Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..

Devre arasında da adı transfer dedikodularında gezen Faslı yıldız için bu kez yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..

SUUDİLER BİR KEZ DAHA RADARINA ALDI

Takvim'in haberine göre 3 Suudi Arabistan kulübü, En-Nesyri için sezonun sonunda temasa geçecek.

Son dakika haberi: En-Nesyri, Fenerbahçe’nin kasasını dolduracak! Faslı yıldıza talip çıktı..

35 MİLYON EURO!

En-Nesyri'nin menajerinin 35 milyon euro üstü teklif hazırladığı öne sürülüyor.