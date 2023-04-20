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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi'ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 00:06

Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi'ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk olan Manchester City, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede ağları sarsan süperstar Erling Haaland, her maç kırmaya doyamadığı rekorlara inanılmaz bir tane daha ekleyerek başta Lionel Messi ve Kylian Mbappe üzere birçok dünya yıldızını tarihe gömmeyi başardı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının bitmesiyle beraber yarı final eşleşmeleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi’ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk olan Manchester City, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede ağları sarsan süperstar Erling Haaland, her maç kırmaya doyamadığı rekorlara inanılmaz bir tane daha ekleyerek başta Lionel Messi ve Kylian Mbappe üzere birçok dünya yıldızını tarihe gömmeyi başardı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının bitmesiyle beraber yarı final eşleşmeleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi’ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde nefes kesen maçlar devam ediyor. Çeyrek final rövanş mücadelelerinin başladığı turnuvada bu gece 2 maç oynandı.

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Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi’ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri...

İlk maçını 2-0 kazandığı Benfica ile rövanş maçına rahat çıkan Inter, 90 dakikayı 3-3'lük beraberlikle kapatarak adını bir yarına finale yazdırdı.

Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi’ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri...

Inter'e evinde turu getiren golleri; Barella, Martinez ve Correa kaydederken, Benfica'nın golerini ise Aursnes, Antonio Silva ve Musa attı. Bu sezon Serie A'da beklenen performansın altında kalan Inter, Devler Ligi'nde kendinden emin adımlarla yola devam ediyor.

Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi’ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri...

MANCHESTER CITY BERABERLİKLE TURLADI

Gecenin en dikkat çekici karşılaşması ise Bayern Münih ile Manchester City arasında oynandı. Futbol kamuyou tarafından erken final olarak adlandırılan mücadele, taraftarlara büyük bir görsel şölen sundu.

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