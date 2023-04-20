Giriş Tarihi: 20.04.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 00:06

Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi'ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'e konuk olan Manchester City, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Mücadelede ağları sarsan süperstar Erling Haaland, her maç kırmaya doyamadığı rekorlara inanılmaz bir tane daha ekleyerek başta Lionel Messi ve Kylian Mbappe üzere birçok dünya yıldızını tarihe gömmeyi başardı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının bitmesiyle beraber yarı final eşleşmeleri de belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...