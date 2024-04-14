Giriş Tarihi: 14.04.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
22:14
Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin penaltısı ve Karagümrük'ün 2 kırmızı için flaş sözler...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı ve Karagümrük'ün gördüğü 2 kırmızı kart çok tartışılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında bu pozisyonlar için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...