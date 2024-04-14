Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin penaltısı ve Karagümrük'ün 2 kırmızı için flaş sözler...
Giriş Tarihi: 14.04.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 22:14

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin penaltısı ve Karagümrük'ün 2 kırmızı için flaş sözler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı ve Karagümrük'ün gördüğü 2 kırmızı kart çok tartışılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında bu pozisyonlar için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin penaltısı ve Karagümrük’ün 2 kırmızı için flaş sözler...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı ve Karagümrük'ün gördüğü 2 kırmızı kart çok tartışılmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında bu pozisyonlar için flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin penaltısı ve Karagümrük’ün 2 kırmızı için flaş sözler...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin penaltısı ve Karagümrük’ün 2 kırmızı için flaş sözler...

BİR SEZON İÇİNDE DEPLASMAN GALİBİYETİ REKORU

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu. Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin penaltısı ve Karagümrük’ün 2 kırmızı için flaş sözler...

Daha önce 2010-2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru egale etmişti.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu son noktayı koydu! Fenerbahçe’nin penaltısı ve Karagümrük’ün 2 kırmızı için flaş sözler...

Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.

SON DAKİKA