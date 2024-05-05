Giriş Tarihi: 05.05.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
22:39
SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. A Spor ekranlarında maçın tartışmalı anlarını yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve iptal edilen golü hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Erman Toroğlu haberinin tüm detayları...