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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 22:39

SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. A Spor ekranlarında maçın tartışmalı anlarını yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve iptal edilen golü hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Erman Toroğlu haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup etti. A Spor ekranlarında maçın tartışmalı anlarını yorumlayan usta isim Erman Toroğlu, Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon ve iptal edilen golü hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika Erman Toroğlu haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Süper Lig'de puanını 96'ya çıkardı ve lig tarihinde en fazla puan toplama rekorunu kırdı.

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SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta karşılaştığı Sivasspor'u 6-1'lik skorla yenerek puan rekoru kırdı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96'ye çıkardı. Cimbom bu sonuçla Süper Lig'de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

SON DAKİKA HABERİ: Erman Toroğlu tartışmalara son noktayı koydu! Galatasaray - Sivasspor maçında Icardi penaltı beklemişti ardından golü iptal olmuştu...

TOROĞLU TARTIŞMALARI BİTİRDİ!

Usta isim Erman Toroğlu, Galatasaray - Sivasspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

İşte Toroğlu'nun o sözleri...

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