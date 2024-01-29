Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
10:32
Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan'ndan Beşiktaş için şok sözler! "Santos akıl tutulması yaşattı"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım aynı zamanda bu 3 maç gol dahi atamadı. Beşiktaş Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, maçın ardından VAR hakemi için zehir zemberek sözler söyledi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu ve Fatih Doğan, Beşiktaş için çok çarpıcı sözler söyleyerek maçı yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...