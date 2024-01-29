Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan'ndan Beşiktaş için şok sözler! "Santos akıl tutulması yaşattı"

Feyyaz Uçar "Hakemlerle ilgili konuşmamaya çalışıyoruz ama hakemler bizi konuşmaya itiyor. Geçen hafta penaltımız verilmedi VAR çağırmadı. Bu hafta da VAR çağırıyor penaltımız verilmiyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor? Bu AVAR'da neler oluyor, anlamıyoruz. Bu kayıtları dinleyelim. Artık VAR kayıtları açıklansın. Niye hep Beşiktaş'a karşı aynı haksızlıklar? Yeter! Konuşmamak için direniyoruz ama aynı zamanda rakip takım da şikayetçi hakemden.

"DÜZGÜN YÖNETİM BEŞİKTAŞ MAÇLARINI"

"Düzgün yönetin Beşiktaş'ın maçlarını. Rica ediyoruz. VAR'da kim var? Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz hala çekiyoruz ya. Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık. Rakip de isyan ediyor. Bülent hoca da isyan ediyor. Doğrudur, düzgün yönetin. Bu kadar zor mu?" dedi.