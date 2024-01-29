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Haberler Galeri Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan'ndan Beşiktaş için şok sözler! "Santos akıl tutulması yaşattı"
Giriş Tarihi: 29.01.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:32

Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan'ndan Beşiktaş için şok sözler! "Santos akıl tutulması yaşattı"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım aynı zamanda bu 3 maç gol dahi atamadı. Beşiktaş Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, maçın ardından VAR hakemi için zehir zemberek sözler söyledi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu ve Fatih Doğan, Beşiktaş için çok çarpıcı sözler söyleyerek maçı yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan’ndan Beşiktaş için şok sözler! Santos akıl tutulması yaşattı

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Sivasspor konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 6'ncı dakikada Manaj kaydetti. Ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Beşiktaş, bu maçlar da gol dahi atamadı.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan’ndan Beşiktaş için şok sözler! Santos akıl tutulması yaşattı

Siyah-beyazlı takımın bir penaltısının da iptal edildiği karşılaşmanın ardından Beşiktaş Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, VAR hakemi Serkan Tokat için çok sert sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan’ndan Beşiktaş için şok sözler! Santos akıl tutulması yaşattı

Feyyaz Uçar "Hakemlerle ilgili konuşmamaya çalışıyoruz ama hakemler bizi konuşmaya itiyor. Geçen hafta penaltımız verilmedi VAR çağırmadı. Bu hafta da VAR çağırıyor penaltımız verilmiyor. Niye VAR çağırıyor, niye iptal oluyor onu da anlamış değiliz. Bu VAR'da neler oluyor? Bu AVAR'da neler oluyor, anlamıyoruz. Bu kayıtları dinleyelim. Artık VAR kayıtları açıklansın. Niye hep Beşiktaş'a karşı aynı haksızlıklar? Yeter! Konuşmamak için direniyoruz ama aynı zamanda rakip takım da şikayetçi hakemden.

"DÜZGÜN YÖNETİM BEŞİKTAŞ MAÇLARINI"

"Düzgün yönetin Beşiktaş'ın maçlarını. Rica ediyoruz. VAR'da kim var? Serkan Tokat. Metin Tokat'ı hatırlar mısınız? Bunlar üç nesil hakem. Dedelerinden büyüklerimiz, babalarından biz hala çekiyoruz ya. Bu aile hakemlerinden kurtulalım artık. Rakip de isyan ediyor. Bülent hoca da isyan ediyor. Doğrudur, düzgün yönetin. Bu kadar zor mu?" dedi.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan’ndan Beşiktaş için şok sözler! Santos akıl tutulması yaşattı

Maç sonrası SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu ve Fatih Doğan Beşiktaş için çok çarpıcı sözler söyledi.

Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan’ndan Beşiktaş için şok sözler! Santos akıl tutulması yaşattı

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ AYNAYA BAKMALI

"Beşiktaş'ta sağır sultanın dahi duyduğu "Kalite sorunu" kendini her maç hissettirmeye devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer döneminde 2-3 sağlam takviye için çalışadursun, kan kaybı Sivasspor deplasmanında da devam etti. Kalite problemi temel sorun. Ama Sivas maçının kaybedilmesinde birinci gerekçe değil."

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