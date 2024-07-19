Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor’da açıkladı! İşte Trabzonspor’un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...

Hakem hatalarına da değinen Doğan, "Avrupa'da da hatalar oluyor. Ama hata var hata var yani... Bizim oyuncumuzun kolu kırıldı, hakem "Ben gördüm bir şey yok" diyor..." açıklamasını yaptı.

"Trabzonluya dokunmazsan hiçbir şey olmaz. Bize dokunursan da her şey olabilir."