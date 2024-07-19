Giriş Tarihi: 19.07.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
21:20
Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor'da açıkladı! İşte Trabzonspor'un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...
Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, Onuachu transferiyle ilgili "Onuachu için görüşmeler olumlu devam ediyor. Ama dünyaca ünlü bir santrforla görüşüyoruz" açıklamasını yaptı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Berat Albayrak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Doğan, "Önemli bir teşekkürü de Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Sn. Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." dedi. İşte Trabzonspor'un görüştüğü o yıldız golcü...