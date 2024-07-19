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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor'da açıkladı! İşte Trabzonspor'un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 21:20

Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor'da açıkladı! İşte Trabzonspor'un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...

Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, Onuachu transferiyle ilgili "Onuachu için görüşmeler olumlu devam ediyor. Ama dünyaca ünlü bir santrforla görüşüyoruz" açıklamasını yaptı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Berat Albayrak'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Doğan, "Önemli bir teşekkürü de Sn. Cumhurbaşkanımıza ve Sn. Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." dedi. İşte Trabzonspor'un görüştüğü o yıldız golcü...

Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor’da açıkladı! İşte Trabzonspor’un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da Trabzonspor'un transfer gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor’da açıkladı! İşte Trabzonspor’un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...

Transferde taraftara müjde veren Başkan Ertuğrul Doğan, Onuachu transferi ilgili soruya "Görüşmeler olumlu devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde bu transferi noktalamayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı. Başkan Doğan'ın dünyaca ünlü bir santrfor ile görüşüyoruz dediği o yıldız ortaya çıktı...

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Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor’da açıkladı! İşte Trabzonspor’un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...

UĞURCAN ÇAKIR KALACAK MI?

Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda da açıklama yapan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan'ın Avrupa'da oynama hayali var. Biz de bu hayalin gerçekleşmesi için Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden biri, kendisine talip olursa gitmesine anlayış göstereceğimizin sözünü vermiştik. Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." dedi.

Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor’da açıkladı! İşte Trabzonspor’un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...

Hakem hatalarına da değinen Doğan, "Avrupa'da da hatalar oluyor. Ama hata var hata var yani... Bizim oyuncumuzun kolu kırıldı, hakem "Ben gördüm bir şey yok" diyor..." açıklamasını yaptı.

"Trabzonluya dokunmazsan hiçbir şey olmaz. Bize dokunursan da her şey olabilir."

Son dakika haberi: Ertuğrul Doğan bomba transferi A Spor’da açıkladı! İşte Trabzonspor’un görüştüğü dünyaca ünlü golcü...
"CUMHURBAŞKANIMIZA VE BERAT ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Berat Albayrak'a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Başkan Ertuğrul Doğan, "Kartal arazisi Trabzonspor'a 29 yıl önce verilmiş bir arazidir ve tek arazidir. Diğer İstanbul takımlarına olduğu gibi devletimizden Trabzonspor'a onlarca arazi tahsis edilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada önemli bir teşekkürü de Sayın Berat Albayrak'a etmek istiyorum. Her konuda Trabzonspor'un yanında oldu. Bizlere dostluğunu arkadaşlığını ve Trabzonspor'a verdiği değeri her zaman gösterdi." ifadelerini kullandı.

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