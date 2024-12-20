Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
22:41
Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Ahmed Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İlk devreye damga vuran pozisyon ise Caner Erkin-İrfan Can Kahveci arasında yaşanan pozisyon ve sonrasında teknik direktör Arda Turan'ın itirazları sonucunda kırmızı kart görmesi oldu. İşte ilk yarısı olaylı biten maçta yaşananlar...