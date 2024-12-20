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Haberler Galeri Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...
Giriş Tarihi: 20.12.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:41

Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Ahmed Kutucu ve En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İlk devreye damga vuran pozisyon ise Caner Erkin-İrfan Can Kahveci arasında yaşanan pozisyon ve sonrasında teknik direktör Arda Turan'ın itirazları sonucunda kırmızı kart görmesi oldu. İşte ilk yarısı olaylı biten maçta yaşananlar...

Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...

Maç öncesinde Arda Turan ve Jose Mourinho saha kenarında birbirleriyle sarılarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

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Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...

İlk yarı, Ahmed Kutucu'nun ve En-Nesyri'nin karşılıklı kaydettiği gollerle 1-1 sona erdi.

Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...

KAZANAN ÇIKMADI

İkinci yarıda iki takım da net gol pozisyonları yakalasa da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Son dakika haberi: Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ortalık karıştı! Ardan Turan oyundan atıldı...

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in bir topu direkten dönerken, Eyüpspor kalecisi Berke Özer çok net pozisyonlarda gollere engel oldu.

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