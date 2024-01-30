Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
19:12
Son dakika haberi: Fatih Terim'i Yunanistan'da yerden yere vurdular! "Terim'i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile..."
Son dakika haberi: Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi olan Fatih Terim, kısa bir süre önce Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı. Yeşil-beyazlılar ile iyi bir başlangıç yapan tecrübeli çalıştırıcı üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yunanistan'da hedef tahtasına kondu. İşte son dakika Fatih Terim - Panathinaikos haberinin tüm detayları...