Son dakika haberi: Fatih Terim'i Yunanistan'da yerden yere vurdular! "Terim'i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile..."

Son dakika haberi: Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi olan Fatih Terim, kısa bir süre önce Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı. Yeşil-beyazlılar ile iyi bir başlangıç yapan tecrübeli çalıştırıcı üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yunanistan'da hedef tahtasına kondu. İşte son dakika Fatih Terim - Panathinaikos haberinin tüm detayları...