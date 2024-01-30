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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'i Yunanistan'da yerden yere vurdular! "Terim'i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile..."
Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 19:12

Son dakika haberi: Fatih Terim'i Yunanistan'da yerden yere vurdular! "Terim'i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile..."

Son dakika haberi: Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi olan Fatih Terim, kısa bir süre önce Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı. Yeşil-beyazlılar ile iyi bir başlangıç yapan tecrübeli çalıştırıcı üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yunanistan'da hedef tahtasına kondu. İşte son dakika Fatih Terim - Panathinaikos haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! Terim’i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile...

Son dakika haberi: Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisi olan Fatih Terim, kısa bir süre önce Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varmıştı. Yeşil-beyazlılar ile iyi bir başlangıç yapan tecrübeli çalıştırıcı üst üste alınan kötü sonuçların ardından Yunanistan'da hedef tahtasına kondu. İşte son dakika Fatih Terim - Panathinaikos haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! Terim’i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile...

2022 başında Galatasaray'dan ayrılan ve o tarihten 2023 yılı sonuna kadar takım çalıştırmayan Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaşmıştı.

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Son dakika haberi: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! Terim’i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile...

Yunanistan Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fatih Terim önderliğindeki Panathinaikos, ilk iki maçtan da galip ayrılmayı başardı.

Son dakika haberi: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! Terim’i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile...

Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında ise Olimpiakos'u konuk eden yeşil-beyazlılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Son dakika haberi: Fatih Terim’i Yunanistan’da yerden yere vurdular! Terim’i bir ayda tanıdık: Şampiyon bile...

İLK PUAN KAYBI

Kupa maçı sonrası ligin 18. haftasında şampiyonluk yarışındaki en büyük rakiplerinden birisi olan AEK Atina'ya konuk olan Panathinaikos, rakibi ile 2-2 berabere kalarak Fatih Terim önderliğinde ilk puan kaybını yaşamıştı.

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