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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 11:13

Son dakika haberi: Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...

Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab takımında dikkat çeken bir olay yaşandı. Ligde çıktığı son iki maçı kazanan Arabistan ekibinde beklenmedik bir gelişme oldu. İki futbolcu yönetime isyan bayrağı açtı ve son yapılan idmana katılmadı. İşte Suudi temsilcisinde yaşanan o gelişmenin detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’in takımı Al-Shabab’ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...

Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra Al-Shabab'ın yolunu tutan Fatih Terim'in yeni takımında kriz çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’in takımı Al-Shabab’ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...

FATİH TERİM 11. MAÇINA ÇIKTI

Vitor Pereira'nın Wolverhampton'a gitmesinin ardından takımın başına Fatih Terim'i getiren Al-Shabab, deneyimli teknik adamla istediği çıkışı henüz yakalayamadı.

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Son dakika haberi: Fatih Terim’in takımı Al-Shabab’ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...

Suudi Arabistan ekibiyle tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Terim, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika haberi: Fatih Terim’in takımı Al-Shabab’ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...

LİGDE SON İKİ MAÇINI KAZANDI

Ligde 39 puanla 6. sırada yer alan ve lider Al-Ittihad'ın bir hayli uzağına düşen Al-Shabab, son iki maçını kazanarak moral buldu.

Son dakika haberi: Fatih Terim’in takımı Al-Shabab’ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...

Fatih Terim, Al Raed galibiyetiyle bir ilki yaşadı. Al-Shabab, Tecrübeli teknik adamın döneminde ilk kez bir deplasman maçında galip geldi. Damac maçıyla birlikte ise ilk kez üst üste iki galibiyet aldı.