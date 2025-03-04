Giriş Tarihi: 04.03.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
11:13
Son dakika haberi: Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta isyan çıktı! Yıldız isimler antrenmana çıkmadı...
Son dakika haberi: Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab takımında dikkat çeken bir olay yaşandı. Ligde çıktığı son iki maçı kazanan Arabistan ekibinde beklenmedik bir gelişme oldu. İki futbolcu yönetime isyan bayrağı açtı ve son yapılan idmana katılmadı. İşte Suudi temsilcisinde yaşanan o gelişmenin detaylar...