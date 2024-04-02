Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
09:58
Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin açıkladığı kritik 2 NİSAN geldi çattı... Sarı lacivertlilerde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak olan toplantı saat 17.00'de başlayacak. Bugün tarihi karara imza atması beklenen Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte masadaki 5 ihtimal ve tüm detaylar...