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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:58

Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin açıkladığı kritik 2 NİSAN geldi çattı... Sarı lacivertlilerde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak olan toplantı saat 17.00'de başlayacak. Bugün tarihi karara imza atması beklenen Fenerbahçe'nin ligden çekilip çekilmeyeceği en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte masadaki 5 ihtimal ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...

Fenerbahçe'nin açıkladığı kritik 2 NİSAN geldi çattı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul saat 17.00'de başlayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...

Bugün 22.572 kişilik çoğunluk sağlanamaması durumunda, 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ligden çekilecek mi? İşte masadaki 5 ihtimal...

Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

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