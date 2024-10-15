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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor'a açıkladı
Giriş Tarihi: 15.10.2024 08:23 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:23

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor'a açıkladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe sezon başı transfer döneminde Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya çok yaklaşmış ancak imzalar atılmamıştı. 22 yaşındaki yıldızla ilgili Boca Juniors ile devre arası için söz kesilmişti. Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti, Fenerbahçe'nin Medina'nın alternatifi olarak belirlediği yıldızın adını SABAH Spor'a açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor’a açıkladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe sezon başında alamadığı Cristian Medina için Boca Juniors ile devre arası transfer dönemi için sözlü olarak anlaşmaya varmıştı. Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti, Kanarya'nın Medina'nın transferinde sorun çıkması durumunda alternatif olarak belirlediği yıldızı, SABAH Spor'a açıkladı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor’a açıkladı

Fenerbahçe, transferin son gününe kadar Boca Juniors'tan Cristian Medina'yı renklerine katmak için mücadele vermiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor’a açıkladı

Fakat taraflar 22 yaşındaki oyuncunun devre arası transferi için 15 milyon Euro bedelle el sıkışmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor’a açıkladı

Oyuncunun 29 Eylül'de yaşadığı sakatlık nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kalması endişeye neden olsa da durumunda korkulacak bir şey olmadığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor’a açıkladı

Arjantinli orta sahayla ilgili son durumu, Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti'ye sorduk.

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