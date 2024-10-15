Giriş Tarihi: 15.10.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
08:23
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor'a açıkladı
Son dakika haberi... Fenerbahçe sezon başı transfer döneminde Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya çok yaklaşmış ancak imzalar atılmamıştı. 22 yaşındaki yıldızla ilgili Boca Juniors ile devre arası için söz kesilmişti. Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti, Fenerbahçe'nin Medina'nın alternatifi olarak belirlediği yıldızın adını SABAH Spor'a açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...