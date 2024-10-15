SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe, Medina olmazsa onu alacak! Boca Juniors muhabiri, SABAH Spor’a açıkladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe sezon başında alamadığı Cristian Medina için Boca Juniors ile devre arası transfer dönemi için sözlü olarak anlaşmaya varmıştı. Boca Juniors muhabiri Lucas Gatti, Kanarya'nın Medina'nın transferinde sorun çıkması durumunda alternatif olarak belirlediği yıldızı, SABAH Spor'a açıkladı. İşte tüm detaylar...