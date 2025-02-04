Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
18:56
Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho'ya yeni prens...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışında yolun kayıpsız devam etmek istiyor. Devre arası transferin dönemini hızlı geçiren Kanarya eksik bölgelere tek tek hamlelerini yaptı. Buna göre sarı-lacivertliler 11 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi bir takviye daha yapabilir. İşte Fenerbahçe'nin istediği o isim...