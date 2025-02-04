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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho'ya yeni prens...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 18:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho'ya yeni prens...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve yarışında yolun kayıpsız devam etmek istiyor. Devre arası transferin dönemini hızlı geçiren Kanarya eksik bölgelere tek tek hamlelerini yaptı. Buna göre sarı-lacivertliler 11 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi öncesi bir takviye daha yapabilir. İşte Fenerbahçe'nin istediği o isim...

Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho’ya yeni prens...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürmüştü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho’ya yeni prens...

6 puan farkla Galatasaray'ın gerisinde olan sarı-lacivertliler derbiye kadar yoluna kayıpsız devam etmeyi planlıyor. Transfer dönemini hızlı geçiren Kanarya 4 futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho’ya yeni prens...

Buna göre 11 Şubat'ta kapanacak olan transfer dönemi için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho’ya yeni prens...

KOSTIC VE LEVENT'E RAKİP

Teknik direktör Jose Mourinho son maçlarda sıklıkla 3'lü savunma oynatıyordu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe o isim için ısrarcı! Mourinho’ya yeni prens...

Bu bölgede Kostic ve Levent'in yanı sıra Szymanski'de kullanan Portekizli çalıştırıcıya yeni bir sol bek hediye edilebilir.

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