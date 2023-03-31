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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy'e geliyor...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 00:27

Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy'e geliyor...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 54 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertli ekibin yeni sezonda kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı Fransız dünya yıldızı duyanları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy’e geliyor...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 54 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertli ekibin yeni sezonda kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı Fransız dünya yıldızı duyanları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy’e geliyor...

Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona Jorge Jesus'la birlikte başladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy’e geliyor...

Portekizli çalıştırıcıyla sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 3 kulvarda aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy’e geliyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde bulunduğu grubu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya diş geçiremedi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy’e geliyor...

Süper Lig'de ise ligin ilk haftalarında liderliği elinde bulunan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arasıyla birlikte Galatasaray'a zirveyi kaptırdı.

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