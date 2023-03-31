Giriş Tarihi: 31.03.2023 00:26
Güncelleme Tarihi: 31.03.2023
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Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy'e geliyor...
Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 54 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertli ekibin yeni sezonda kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı Fransız dünya yıldızı duyanları şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...