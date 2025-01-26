Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona'nın oyuncusu geliyor...
Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:26

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona'nın oyuncusu geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli yönetim, Milan Skriniar ve Diego Carlos'u transfer ederek savunmasını güçlendirdi. Fenerbahçe'de bir diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Mourinho, büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncunun yerine Barcelona'nın oyuncusunu istedi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona’nın oyuncusu geliyor...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, bugün ligin formda takımlarından Göztepe'yi konuk ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona’nın oyuncusu geliyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlier, Avrupa'da da play-off'a kalma umudunu son maça bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona’nın oyuncusu geliyor...

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe yönetimi, savunma hattına Milan Skriniar ve Diego Carlos'u transfer etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona’nın oyuncusu geliyor...

MOU'DAN FLAŞ İSTEK

Gözler diğer yandan da takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona’nın oyuncusu geliyor...

Mourinho, büyük beklentilerle gelen yıldız oyuncu yerine Barça'nın oyuncusunu istedi. İşte flaş transfer haberinin detayları...

SON DAKİKA