Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
14:26
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası! Yıldız oyuncu yerine Barcelona'nın oyuncusu geliyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bugün evinde Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli yönetim, Milan Skriniar ve Diego Carlos'u transfer ederek savunmasını güçlendirdi. Fenerbahçe'de bir diğer yandan gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Mourinho, büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncunun yerine Barcelona'nın oyuncusunu istedi.