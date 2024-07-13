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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski'nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 21:43

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski'nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibin tam 4-0 mağlup etti. Jose Mourinho ve Fenerbahçeli oyuncuların ortaya koyduğu oyun sosyal medyada büyük beğeni topladı. Maçta, Szymanski'nin attığı golden sonra ekrana öyle bir şey yansıdı ki, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski’nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...

Yeni sezona Jose Mourinho ile başlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski’nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...

Geride bıraktığımız sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da sürdürüyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski’nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...

Jose Mourinho ile hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski’nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...

FENERBAHÇE MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maça etkili başlayan taraf olan Fenerbahçe, maçın 5. dakikasında Strasbourg'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Çağlar Söyüncü'nün pasında topla buluşan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski'nin topu sürdükten sonra ceza sahası dışından yaptığı etkili şut gol oldu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski’nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...

EKRANA 'LIONEL MESSI' YAZISI GELDİ

Polonyalı yıldız Szymanski'nin attığı golden sonra ekranın alt kısmına yanlışlıkla 'Lionel Messi' yazısı geldi.

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