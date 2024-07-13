Giriş Tarihi: 13.07.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
21:43
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Jose Mourinho fırtınası! Szymanski'nin golü sonrası ekrana öyle bir şey yansıdı ki...
Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'e iddialı girmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibin tam 4-0 mağlup etti. Jose Mourinho ve Fenerbahçeli oyuncuların ortaya koyduğu oyun sosyal medyada büyük beğeni topladı. Maçta, Szymanski'nin attığı golden sonra ekrana öyle bir şey yansıdı ki, o anlar sosyal medyada gündem oldu.