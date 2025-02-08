Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
12:00
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den 12 milyon Euro'luk sürpriz teklife ret! Mourinho'dan ayrılığa izin çıkmadı...
Son dakika haberi: Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir teklif ortaya çıktı. Avrupa'da transferin son gününde, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için İtalya'nın köklü külübü Fiorentina'dan 12 milyon Euro teklif geldi. Teknik direktör Jose Mourinho, ayrılığa izin vermedi. Öte yandan teklif yapan kulübün sezon sonunda tekrardan teklifte bulunacağı öğnreildi. İşte flaş haberin detayları…