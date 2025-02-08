Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den 12 milyon Euro'luk sürpriz teklife ret! Mourinho'dan ayrılığa izin çıkmadı...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:00

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den 12 milyon Euro'luk sürpriz teklife ret! Mourinho'dan ayrılığa izin çıkmadı...

Son dakika haberi: Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sürpriz bir teklif ortaya çıktı. Avrupa'da transferin son gününde, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için İtalya'nın köklü külübü Fiorentina'dan 12 milyon Euro teklif geldi. Teknik direktör Jose Mourinho, ayrılığa izin vermedi. Öte yandan teklif yapan kulübün sezon sonunda tekrardan teklifte bulunacağı öğnreildi. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro’luk sürpriz teklife ret! Mourinho’dan ayrılığa izin çıkmadı...

Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro’luk sürpriz teklife ret! Mourinho’dan ayrılığa izin çıkmadı...

Sarı-lacivertliler, kış transfer sezonunda kadrosunu Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos, Mimovic gibi önemli isimlerle güçlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro’luk sürpriz teklife ret! Mourinho’dan ayrılığa izin çıkmadı...

Gelen oyuncuların yanı sıra Kanarya'da takımdan ayrılacak oyuncuların da geleceği merak konusu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro’luk sürpriz teklife ret! Mourinho’dan ayrılığa izin çıkmadı...

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Avrupa'daki transferin son gününde sürpriz bir teklifi geri çevirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den 12 milyon Euro’luk sürpriz teklife ret! Mourinho’dan ayrılığa izin çıkmadı...

FIORENTINA SZYMANSKI'Yİ İSTEDİ

İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina Polonyalı yıldız, Sebastian Szymanski'yi transferin son gününde Fenerbahçe'den istedi.

SON DAKİKA