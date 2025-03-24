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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…
Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:17

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…

Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, hem ligde hem kupada kritik maçlara çıkacak. Ligde Bodrum FK ile oynayacak sarı-lacivertliler ardından kupada Cimbom'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleler öncesinde Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi yaşandı. Yönetim, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli golcüyle ilgili yol haritasını belirledi. İşte haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'de iç transferde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…

Sarı-lacivertli takımda önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başlanırken, gelecek oyuncuların yanı sıra takımdaki oyuncuların durumu da merak ediliyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultunda ilerleyen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko konusunda kararını verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…

Geldiği günden bu yana taraftarların sevgisini kazanan Edin Dzeko, sezon sonunda zor bir kararın eşiğine gelecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…

DZEKO FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sözleşmesi sona erecek olan 39 yaşındaki oyuncu, kariyerine en az bir sezon daha futbolcu olarak saha içinde devam etmek istiyor.