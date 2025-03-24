Giriş Tarihi: 24.03.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
09:17
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den flaş Edin Dzeko kararı! İşte sarı-lacivertli yönetimin talebi…
Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, hem ligde hem kupada kritik maçlara çıkacak. Ligde Bodrum FK ile oynayacak sarı-lacivertliler ardından kupada Cimbom'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleler öncesinde Fenerbahçe'de Edin Dzeko gelişmesi yaşandı. Yönetim, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan tecrübeli golcüyle ilgili yol haritasını belirledi. İşte haberin detayları…