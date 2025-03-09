Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
09:31
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...
Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun planını oluşturuyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda yapılacak transferleri yaz kampına yetiştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Kanarya, kaleci konusunda yeni bir yol haritası belirledi. İşte Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat için verilen kararlar ve Fenerbahçe'nin flaş kaleci planı…