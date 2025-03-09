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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:31

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...

Son dakika haberi: Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun planını oluşturuyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda yapılacak transferleri yaz kampına yetiştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Kanarya, kaleci konusunda yeni bir yol haritası belirledi. İşte Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat için verilen kararlar ve Fenerbahçe'nin flaş kaleci planı…

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...

Süper Lig'in 27.haftasını BAY geçecek olan Fenerbahçe'de kadro planlamaları konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...

Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...

Kanarya'da yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun, talepleri doğrultusunda transfer listesi oluştururken yeni isimleri yaz kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...

Fenerbahçeli kurmayların yaptıkları çalışmalar kapsamında takıma yeni bir kaleci takviyesi de gündeme geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 1 numaralı büyük planı ortaya çıktı! Herkesi şaşırtacak Livakovic kararı...

Sarı-lacivertli yöneticiler, yaz transfer sezonunun başlamasıyla A sınıf bir eldiveni takıma kazandırma planları yapıyor.