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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Bundesliga'ya! Xabi Alonso'nun gözü onlarda...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 09:48

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Bundesliga'ya! Xabi Alonso'nun gözü onlarda...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı. Kanarya, arayışlarını sürdürürken, 2 yıldız oyuncusu Bayer Leverkusen'in radarına takıldı. Alman ekibinin hocası Xabi Alonso, 2 oyuncunun transferi için onay verdi. İki isim için toplam bonservis bedeli ise 40 milyon Euro olarak belirlendi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Bundesliga’ya! Xabi Alonso’nun gözü onlarda...

Trendyol Süper Lig'de ikinci sırada yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Bundesliga’ya! Xabi Alonso’nun gözü onlarda...

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Bundesliga’ya! Xabi Alonso’nun gözü onlarda...

Kanarya, arayışlarını sürdürürken, 2 yıldız oyuncusu Bayer Leverkusen'in radarına takıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Bundesliga’ya! Xabi Alonso’nun gözü onlarda...

Alman ekibinin hocası Xabi Alonso, 2 oyuncunun transferi için onay verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin 2 yıldızı Bundesliga’ya! Xabi Alonso’nun gözü onlarda...

İki isim için toplam bonservis bedeli ise 40 milyon Euro olarak belirlendi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

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