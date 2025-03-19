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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...
Giriş Tarihi: 19.03.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:24

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, tüm odağını bu maça çevirirken, sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan gelecek sezonun da çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, teknik direktör Jose Mourinho'nun durumunu yakından takip ettiği kaleciyi açıkladı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...

Sarı-lacivertliler yollarını ayıracağı oyuncuların yanı sıra kadroya dahil edilecek isimleri de belirlemeye başladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli yönetim kadroya önemli isimleri kazandırmak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...

Yeni sezona yeni kaleciyle başlayacağı iddia edilen Fenerbahçe isim İtalya'dan sürpriz bir isim ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...

FENERBAHÇE'DE SVILAR İDDİASI

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma forması giyen 25 yaşındaki file bekçisi Mile Svilar'ın durumunu takip ediyor.