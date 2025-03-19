Giriş Tarihi: 19.03.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
23:24
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeki kaleci ortaya çıktı! Mourinho yakından takip ediyor...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, tüm odağını bu maça çevirirken, sahadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan gelecek sezonun da çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, teknik direktör Jose Mourinho'nun durumunu yakından takip ettiği kaleciyi açıkladı. İşte haberin detayları...