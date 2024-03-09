Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
11:58
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray, haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Yaz transfer dönemi için kolları şimdiden sıvayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski kaptanı ile masaya oturacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...