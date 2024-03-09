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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:58

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray, haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Yaz transfer dönemi için kolları şimdiden sıvayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski kaptanı ile masaya oturacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray’dan ses getirecek transfer hamlesi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray, haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi. Yaz transfer dönemi için kolları şimdiden sıvayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski kaptanı ile masaya oturacak. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray’dan ses getirecek transfer hamlesi...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezona Okan Buruk önderliğinde tekrardan iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray’dan ses getirecek transfer hamlesi...

Son olarak ligin zorlu ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, 6-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray’dan ses getirecek transfer hamlesi...

Bu skorla beraber puanını 78 yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 5 puan üstünde lider konumda yer alıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kaptanı Aslan oluyor! Galatasaray’dan ses getirecek transfer hamlesi...

Okan Buruk ve öğrencileri Süper Lig'in 30. haftasında Sami Uğurlu önderliğindeki Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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