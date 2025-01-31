Giriş Tarihi: 31.01.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
21:13
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 24. sırada bitererek yoluna play-off turunda devam edecek olan Fenerbahçe, Belçika'nın önde gelen ekiplerinden Anderlecht ile eşleşti. Son 16 turuna kalmak adına yapılacakolan mücadelelerde ilk maç, sarı-lacivertlilerin evinde oynananacak. İşte Belçika temsilcisinde öne çıkan önemli detaylar...