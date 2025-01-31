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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 21:13 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:13

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 24. sırada bitererek yoluna play-off turunda devam edecek olan Fenerbahçe, Belçika'nın önde gelen ekiplerinden Anderlecht ile eşleşti. Son 16 turuna kalmak adına yapılacakolan mücadelelerde ilk maç, sarı-lacivertlilerin evinde oynananacak. İşte Belçika temsilcisinde öne çıkan önemli detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...

UEFA Avrupa Ligi'nde adını play-off turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...

Sarı-lacivertliler, Belçika'nın önde gelen ekiplerinden Anderlecht ile eşleşti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...

İLK MAÇ İÇERDE

İlk maç 13 Şubat Perşembe Günü Ülker stadyumunda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 20 Şubat'ta Belçika'da yapılacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...

İlk 8 mücadelesi veren Belçika ekibi doğrudan son 16 turuna kalmayı hedeflese de son maçta Hoffenheim'a evinde 4-3 mağlup oldu ve play-off'a kaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin rakibi Anderlecht ile ilgili öne çıkan detaylar! En iyi iki oyuncusu yok...

Lig etabında toplamda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplayan Anderlecht 10. sırada yer aldı.

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