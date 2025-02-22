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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…
Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:46

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yaptığı analiz sonrası takımların tur ihtimalini hesapladı. Açıklanan ihtimallerde sarı-lacivertlilerin oranı dikkatleri çekti. işte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe'nin rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…

Sarı-lacivertliler ile Rangers arasında eşlemenin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da, rövanşı ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…

İskoçya Premiership'te son şampiyonluğunu 2020/2021 sezonunda yaşayan Rangers, bu sezon da ezeli rakibi Celtic'in gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…

Ünlü veri sitesi Football Meets Data, kuraların çekilmesinin ardından yaptığı analizle takımların tur ihtimalini açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…

Football Meets Data'nın yaptığı analize göre Lyon, rakibi FSCB'yi yüzde 76 oranla eleyecek.

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