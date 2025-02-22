Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
14:46
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Rangers’ı eleme ihtimali açıklandı! Avrupa Ligi’nde dikkat çeken oranlar…
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyen Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından yaptığı analiz sonrası takımların tur ihtimalini hesapladı. Açıklanan ihtimallerde sarı-lacivertlilerin oranı dikkatleri çekti. işte haberin detayları...