Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
22:03
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri Avrupa'da zirvede! İnanılmaz istatistik...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli takım, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın 9 dakikada attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti. Faslı yıldız Youssef En-Nesyri attığı gollerden sonra Avrupa'da zirveye oturdu. İşte herkesin konuştuğu o istatistik...