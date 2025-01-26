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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri Avrupa'da zirvede! İnanılmaz istatistik...
Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 22:03

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri Avrupa'da zirvede! İnanılmaz istatistik...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli takım, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. İkinci yarıya müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın 9 dakikada attığı gollerle rakibini 3-2 mağlup etti. Faslı yıldız Youssef En-Nesyri attığı gollerden sonra Avrupa'da zirveye oturdu. İşte herkesin konuştuğu o istatistik...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı En-Nesyri Avrupa’da zirvede! İnanılmaz istatistik...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de zorlu rakibi Göztepe'yi ağırladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı En-Nesyri Avrupa’da zirvede! İnanılmaz istatistik...

Maça çok daha etkili başlayan Göztepe, Fenerbahçe kalesinde tehlikeler yarattı. Göztepe aradığı golü 25. dakikada Juan ile buldu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı En-Nesyri Avrupa’da zirvede! İnanılmaz istatistik...

Bu golden sonra üst üste pozisyonlar bulan Göztepe, farkı ikiye çıkarma şansını değerlendiremedi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı En-Nesyri Avrupa’da zirvede! İnanılmaz istatistik...

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Fenerbahçe, ikinci yarıya Kostic ve Maximin değişiklikleriyle başladı ve daha etkili oynayan taraf oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin yıldızı En-Nesyri Avrupa’da zirvede! İnanılmaz istatistik...

Fenerbahçe, karşılaşmanın 46. dakikasında yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri çektiği şutla skoru 1-1'e getirdi.

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