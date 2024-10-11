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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:45

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa'ya gidiyor...

Son dakika haberleri: Bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte formasından uzak kalan ve geçtiğimiz sezon skor katkısı anlamında kariyer rekoru kıran İrfan Can Kahveci'ye talip olan takımlar belli oldu. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birlikte Avrupalı takımların radarına giren İrfan Can Kahveci için gelecek teklifleri değerlendirecek. İşte milli oyuncuya talip olan takımlar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa’ya gidiyor...

Trendyol Süper Lig'de 18 puanla Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa’ya gidiyor...

Bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan İrfan Can Kahveci'ye talip olan takımlar ortaya çıktı. İşte transfer haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa’ya gidiyor...

Bu sezona Mourinho ile birlikte şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kadrosuna birçok önemli yıldızları kattı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa’ya gidiyor...

Portekizli hocanın istekleri doğrultusunda adımlarını atan sarı-lacivertli yönetim, En-Nesyri- Maximin ve Amrabat gibi yıldızları transfer etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa’ya gidiyor...

Fenerbahçe'de oluşan kadro derinliği sonrası gözler forma şansı bulmakta zorlanan oyunculara çevrildi. Bu sezon Mourinho'nun gelişiyle birlikte az süre bulan İrfan Can Kahveci de bu oyuncularda bir tanesi...

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