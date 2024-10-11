Giriş Tarihi: 11.10.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
19:45
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci piyangosu! Milli yıldız Avrupa'ya gidiyor...
Son dakika haberleri: Bu sezon Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte formasından uzak kalan ve geçtiğimiz sezon skor katkısı anlamında kariyer rekoru kıran İrfan Can Kahveci'ye talip olan takımlar belli oldu. Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla birlikte Avrupalı takımların radarına giren İrfan Can Kahveci için gelecek teklifleri değerlendirecek. İşte milli oyuncuya talip olan takımlar...