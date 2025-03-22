Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
15:08
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Szymanski'nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde ve 1 maç eksiği olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından biri olan Sebastian Szymanski için iki dev takım talip oldu. Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı yıldızın bonservisini de belirledi. İşte sezon sonunda sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak olan takımlar...