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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Szymanski'nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:08

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Szymanski'nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 9 puan gerisinde ve 1 maç eksiği olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncularından biri olan Sebastian Szymanski için iki dev takım talip oldu. Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı yıldızın bonservisini de belirledi. İşte sezon sonunda sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacak olan takımlar...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Szymanski’nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin talipleri artmaya devam ediyor. Son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncunun bonservis bedeli de belirlendi. İşte Szymanski'yi isteyen dev takımlar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Szymanski’nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...

Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Rangers'a elendikten sonra odağını lige ve Türkiye Kupası'na çevirdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Szymanski’nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile eşleşen Sarı-lacivertli takımda hazırlıklar devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Szymanski’nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...

Süper Lig'de maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Kanarya'da transfer hareketliliği de yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Szymanski’nin bonservisi belli oldu | Talip olan takımlar...

SZYMANSKI'NİN TALİPLERİ ARTIYOR

Fenerbahçe'de Avrupa takımlarının ilgisini çeken bir diğer isim de Sebastian Szymanski...