SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’yi ’anlaştım’ diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Galatasaray'ı deplasmanda yenmek zorunda olan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Jose Mourinho'yu getireceğim" vaadinin ardından harekete geçen Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktörleri gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler'in görüştüğü hocalardan biri başka bir takımla anlaştığını belirterek Fenerbahçe'yi reddetti. Kanarya'nın listesinde 3 ünlü teknik adam daha bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları…