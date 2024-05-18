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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'yi 'anlaştım' diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:59

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'yi 'anlaştım' diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Galatasaray'ı deplasmanda yenmek zorunda olan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Jose Mourinho'yu getireceğim" vaadinin ardından harekete geçen Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktörleri gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler'in görüştüğü hocalardan biri başka bir takımla anlaştığını belirterek Fenerbahçe'yi reddetti. Kanarya'nın listesinde 3 ünlü teknik adam daha bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’yi ’anlaştım’ diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Galatasaray'ı deplasmanda yenmek zorunda olan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın "Jose Mourinho'yu getireceğim" vaadinin ardından harekete geçen Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktörleri gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler'in görüştüğü hocalardan biri başka bir takımla anlaştığını belirterek Fenerbahçe'yi reddetti. Kanarya'nın listesinde 3 ünlü teknik adam daha bulunuyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’yi ’anlaştım’ diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var

İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak için Galatasaray derbisine galibiyet için çıkacak.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’yi ’anlaştım’ diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var

Bir mucizenin peşinden koşan Sarı-Lacivertli ekip, ligin kalan 2 haftasını rakibinin puansız geçmesini bekleyecek.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’yi ’anlaştım’ diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var

AZİZ YILDIRIM, "MOURINHO'YU GETİRECEĞİM" DEDİ

Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde elenen Kanarya'da Ali Koç yönetiminin sezon sonunda İsmail Kartal ile kesin olarak yollarını ayırması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’yi ’anlaştım’ diyerek reddetti! Listede 3 isim daha var

Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ise başkanlık seçimini kazanması halinde Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğini açıklamıştı.

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