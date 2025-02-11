Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
07:00
Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşması, 30. dakika yarıda kaldı. Konuk takımın yönetimi tarafından alınan karar sonrası Adana Demirsporlu oyuncular sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Hakem Oğuzhan Çakır'ın penaltı kararı sebebiyle sahadan çekilen A. Demirspor'un bu kararı gündeme büyük tartışmalara sebep oldu. Gözler şimdi bugün açıklanacak olan VAR konuşmalarına çevrildi. VAR hakemi Sundberg'in penaltı için yorumu ne oldu? İşte o flaş iddia...