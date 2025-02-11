Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?

ADANA DEMİRSPOR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Adana Demirspor, Galatasaray'a karşı oynadığı maçtan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Mavi-Lacivertli kulüp, "Kararımız 4. hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi; ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı" dedi.