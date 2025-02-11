Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:00

Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşması, 30. dakika yarıda kaldı. Konuk takımın yönetimi tarafından alınan karar sonrası Adana Demirsporlu oyuncular sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Hakem Oğuzhan Çakır'ın penaltı kararı sebebiyle sahadan çekilen A. Demirspor'un bu kararı gündeme büyük tartışmalara sebep oldu. Gözler şimdi bugün açıklanacak olan VAR konuşmalarına çevrildi. VAR hakemi Sundberg'in penaltı için yorumu ne oldu? İşte o flaş iddia...

Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, verilen penaltı kararı sonrası yarıda kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?

Adana Demirspor yönetimi, hakem Oğuzhan Çakır'ın Mertens'in yerde kaldığı pozisyona penaltı vermesi sebebiyle takımı sahadan çekme kararı aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?

MAÇ TATİL EDİLDİ

Adana Demirsporlu oyuncular maçın 32. dakikasında soyunma odasına gitti. Hakem yaşananlardan sonra maçı tatil etti.

Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?

ADANA DEMİRSPOR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Adana Demirspor, Galatasaray'a karşı oynadığı maçtan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Mavi-Lacivertli kulüp, "Kararımız 4. hakeme defalarca gidilerek tebliğ edildi; ancak sahadaki yüksek sesten dolayı futbolcularımıza geç ulaşılması ve gereken adımların geç atılması nedeniyle süreç 30. dakikaya kadar uzadı" dedi.

Son dakika haberi: Galatasaray - A. Demirspor maçındaki olay pozisyon için bomba iddia! VAR hakeminin penaltı yorumu ne oldu?

GÜNDEM OLAN POZİYON İÇİN VAR İDDİASI

Türkiye'nin gündemine oturan, Adana Demir'in da sahadan çekilmesiyle büyük kaosa sebep olan maçtaki penaltıyla ilgili müthiş bir bilgi ortaya çıktı.

SON DAKİKA