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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...
Giriş Tarihi: 09.02.2025 19:51 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:11

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Galatasaray, Mertens ile penaltı kazandı ve Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fakat penaltı kararı tartışmalara sebep oldu. Adana Demirsporlu oyuncular alınan kararla birlikte maçın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı. İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar...

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...

Trendyol Süper Lig'de 23. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Maçta ender görülen bir olay yaşandı. İşte G.Saray - Adana Demirspor maçında yaşananlar...

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...

Galatasaray, RAMS Park'ta bugün Adana Demirspor'u ağırladı. Cimbom, Morata'nın 12. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Konuk ekip oyuncuları maçın 30. dakikasında flaş bir karar aldı. Akdeniz ekibinin futbolcuları bir anda oyunu bıraktı ve sahadan çekildi.

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...

TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ALPER AVCI OYUNCULARI SOYUNMA ODASINA ÇAĞIRDI

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, oyunculardan önce soyunma odasına gitti. Oyuncular saha kenarında bir müddet bekledikten sonra soyunma odasına girdi.

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...

MAÇ ERTELENDİ

Adana Demirsporlu futbolcuların ardından hakemler de soyunma odasına doğru hareket etti. Yaşananlardan sonra maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti.

Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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