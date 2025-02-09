Giriş Tarihi: 09.02.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
20:11
Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı yarıda kaldı! Oyuncular sahadan çekildi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Galatasaray, Mertens ile penaltı kazandı ve Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Fakat penaltı kararı tartışmalara sebep oldu. Adana Demirsporlu oyuncular alınan kararla birlikte maçın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı. İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşananlar...