Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom’un golü ve penaltı

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Osman Gökhan Bilir yapıyor.