Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
21:59
Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom'un golü ve penaltı
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki önemli maçta evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı jenerikli gollere sahne olurken, hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar sahada tartışma yarattı. İşte son dakika Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı haberinin tüm detayları...