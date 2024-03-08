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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom'un golü ve penaltı
Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:16 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 21:59

Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom'un golü ve penaltı

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki önemli maçta evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı jenerikli gollere sahne olurken, hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar sahada tartışma yarattı. İşte son dakika Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom’un golü ve penaltı

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki önemli maçta evinde Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı jenerikli gollere sahne olurken, hakem Bahattin Şimşek'in verdiği kararlar sahada tartışma yarattı. İşte son dakika Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom’un golü ve penaltı

Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Rams Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Osman Gökhan Bilir yapıyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom’un golü ve penaltı

SARI-KIRMIZILARDA 4 EKSİK

Galatasaray, Çaykur Rizespor mücadelesine 4 oyuncusundan mahrum çıktı. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giymeyen isimler oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom’un golü ve penaltı

FERNANDO MUSLERA'NIN 400'ÜNCÜ SÜPER LİG MAÇI

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte 400'üncü Süper Lig maçına çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında olay kararlar! 2 kırmızı kart, Cimbom’un golü ve penaltı

Söz konusu bu 399 karşılaşmada Muslera; kalesinde 383 gol görürken, 154 maçta da kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla 399 Süper Lig maçının yanı sıra 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi ve 7 TFF Süper Kupa müsabakasında forma giydi.

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