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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin'i unutmadı | CANLI
Giriş Tarihi: 27.05.2024 21:32 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 22:32

Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin'i unutmadı | CANLI

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarlarının karşısına çıkıyor. Ayrıca bu sezon Süper Kupa'yı müzesine götüren Cimbom, Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech, kutlamalara Filistin bayrağı ile çıkarak büyük bir mesaj verdi. şampiyonluk kutlamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin’i unutmadı | CANLI

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarlarının karşısına çıkıyor. Ayrıca bu sezon Süper Kupa'yı müzesine götüren Cimbom, Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech, kutlamalara Filistin bayrağı ile çıkarak büyük bir mesaj verdi. şampiyonluk kutlamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin’i unutmadı | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek toplamda 102 puan topladı ve 24. şampiyonluğuna ulaştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin’i unutmadı | CANLI

Okan Buruk önderliğinde bu başarıya üst üste ikinci kez ulaşan sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıktı ve kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a doğru hareket etti.

Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin’i unutmadı | CANLI

Galatasaraylı taraftarlar, oyuncuların bulunduğu otobüsünün etrafını sardı ve takımları lehine tezahüratlar yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin’i unutmadı | CANLI

Sarı-kırmızılı oyuncuların otobüsü, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi'nden geçerek RAMS Park'a ulaştı.

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