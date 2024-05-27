Son dakika haberi: Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi: Hakim Ziyech Filistin’i unutmadı | CANLI

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray, RAMS Park'ta taraftarlarının karşısına çıkıyor. Ayrıca bu sezon Süper Kupa'yı müzesine götüren Cimbom, Fenerbahçe'ye olay göndermede bulundu. Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü yıldızı Hakim Ziyech, kutlamalara Filistin bayrağı ile çıkarak büyük bir mesaj verdi. şampiyonluk kutlamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte tüm detaylar...