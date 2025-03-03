Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! "Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük”

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk 45 dakikada skor üstünlüğünü alsa da rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi.