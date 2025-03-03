Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
07:01
Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! "Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük”
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, ara transfer döneminde 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, maça damga vurdu. 25 yaşındaki stoper sonradan oyuna girerek penaltıya sebebiyet verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isyan etti. İşte detaylar...