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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! "Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük”
Giriş Tarihi: 03.03.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 07:01

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! "Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük”

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, ara transfer döneminde 8 milyon Euro bonservisle renklerine bağladığı Carlos Cuesta, maça damga vurdu. 25 yaşındaki stoper sonradan oyuna girerek penaltıya sebebiyet verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada isyan etti. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk 45 dakikada skor üstünlüğünü alsa da rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük

Lacivert-beyazlı ekip, girdiği pozisyonlarda kaleci Fernando Muslera'yı geçemeyince devre arasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük

Maçın ikinci yarısına da etkili giren Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golleriyle 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, kısa sürede reaksiyon vererek 69. dakikada Davinson Sanchez, 71. dakikada ise Osimhen'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu.

Son dakika haberi: Galatasaray taraftarlarından Carlos Cuesta isyanı! Sahada göreceksiniz demişlerdi, gördük

Oyundan düşmeyen Kasımpaşa, 85. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle skora 3-3 denge getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele beraberlikle sona erdi.