SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Oyundan ve skordan memnun olmayan Sarı Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, oyuncuların performansını beğenmezken, bazı taraftarlar ise Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncu değişikliği tercihlerini sorguladı. İşte Galatasaray taraflarının RFS maçı tepkileri…