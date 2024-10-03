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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 22:19 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:19

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Oyundan ve skordan memnun olmayan Sarı Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, oyuncuların performansını beğenmezken, bazı taraftarlar ise Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncu değişikliği tercihlerini sorguladı. İşte Galatasaray taraflarının RFS maçı tepkileri…

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Oyundan ve skordan memnun olmayan Sarı Kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, oyuncuların performansını beğenmezken, bazı taraftarlar ise Teknik Direktör Okan Buruk'un oyuncu değişikliği tercihlerini sorguladı. İşte Galatasaray taraflarının RFS maçı tepkileri…

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...

Galatasaray, Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda RFS takımıyla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova yönetti.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...

Sarı Kırmızılılar, sahaya; Günay, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Icardi ilk 11'ile çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...

PAOK maçında sonradan oyuna girerek golle buluşan Mauro Icardi, Victor Osimhen'in sakatlığında maça ilk 11'de başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray taraftarlarından RFS maçı sonrası büyük tepki! Okan Buruk istifa...

Aslan'ın gollerini 12.dakikada Dries Mertens ve 38. dakikada Yunus Akgün atarken, RFS takımının golleri 40'da Ikaunieks, 55'de ise Odisharia'da geldi ve mücadele 2-2 sonuçlandı.

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