Giriş Tarihi: 30.01.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
08:33
Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep'i Zaha ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve puanını 60'a yükseltti. Ligde yoluna tam gaz devam eden Cimbom, transferde de hareketli günler yaşıyor. Boey'u rekor bedelle satan sarı-kırmızılı takım, Angelino sonrası yeni sol bekini de buldu ve görüşmelere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...