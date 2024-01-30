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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı
Giriş Tarihi: 30.01.2024 08:33 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 08:33

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep'i Zaha ve Barış Alper'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve puanını 60'a yükseltti. Ligde yoluna tam gaz devam eden Cimbom, transferde de hareketli günler yaşıyor. Boey'u rekor bedelle satan sarı-kırmızılı takım, Angelino sonrası yeni sol bekini de buldu ve görüşmelere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek puanını 60'a çıkardı.

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı

GAZİANTEP İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Arda Kızıldağ'ın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, baskılı mücadelesine rağmen soyunma odasına geride gitti.

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Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı

ZAHA VE BARIŞ'TAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren sarı-kırmızılı takım, 72. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle skora denge getirdi. Baskılı mücadelesine devam eden Galatasaray, 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Ligde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray, transfer gündeminde de hareketli günler yaşıyor. Sacha Boey'ı Bayern Münih'e rekor bedelle satan Cimbom yeni sol bekini de buldu.

Son dakika haberi: Galatasaray yeni sol bekini buldu! Dünya Kupası şampiyonu geliyor | Görüşmeler başladı

ANGELINO ROMA'DA

Kiralık geldiği G.Saray'da opsiyonu kullanılmayan Angelino, bir aydır kadro dışıydı. İspanyol sol bek kendisine gelen tekliflerden Roma'yı değerlendirdi.

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