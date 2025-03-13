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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 17:48

Son dakika haberi: Galatasaray'a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan galip gelerek zireve yolunda hata yapmak istemiyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'a dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...

LİGDE RAKİP ANTALYASPOR!

Sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmiş ve kritik bir virajı geride bırakmıştı.
Cimbom, Süper Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...

Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Aslan, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını da korumanın peşinde.

Son dakika haberi: Galatasaray’a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...

G.SARAY'A İSVİÇRE ÇAKISI!

Gelecek sezon 3 kulvarda da iddialı olmak isteyen sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...

Todofichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı kadrosuna katmak istiyor.