Giriş Tarihi: 13.03.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
17:48
Son dakika haberi: Galatasaray'a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 7 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan galip gelerek zireve yolunda hata yapmak istemiyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'a dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte haberin detayları...