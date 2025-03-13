Son dakika haberi: Galatasaray’a İsviçre çakısı! Sarı-kırmızılılardan yıldız isme cazip teklif...

LİGDE RAKİP ANTALYASPOR!

Sarı-kırmızılı takım, son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etmiş ve kritik bir virajı geride bırakmıştı.

Cimbom, Süper Lig'in 28. haftasında konuk edeceği Antalyaspor'u da mağlup ederek milli araya moralli girmek istiyor.