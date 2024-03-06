Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
09:58
Son dakika haberi: Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Cimbom'da kriz yaşanıyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Okan Buruk, tartışma yaşadığı yıldız oyuncunun biletini kesti ve sözleşmesinin feshi için girişimlere başlandı. İşte son dakika haberinin detayları...