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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 09:58

Son dakika haberi: Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbide Beşiktaş'ı mağlup eden Cimbom'da kriz yaşanıyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Okan Buruk, tartışma yaşadığı yıldız oyuncunun biletini kesti ve sözleşmesinin feshi için girişimlere başlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

Şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den liderliği geri aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıktı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

Dev derbiye hızlı başlayan Cimbom, Al-Musrati'nin 2. dakikada kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kritik virajı hatasız geçti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçti. Cimbom 28 haftanın sonunda puanını 75'e yükseltti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...

CİMBOM'DA OLIVEIRA KRİZİ PATLAK VERDİ

Avrupa Ligi'nden de elenen ve artık sadece lige odaklanan sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira krizi yaşanıyor.

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