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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk'tan yeni transfer için flaş karar...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:59

Son dakika haberi: Galatasaray'da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk'tan yeni transfer için flaş karar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için Young Boys ile play-off maçı oynayacak olan Cimbom, İsviçre ekibin eleyerek bu sene de Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Galatasaray'da Elias Jelert gerçeği ortaya çıktı. İşte Okan Buruk'un yönetime verdiği flaş rapor...

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk’tan yeni transfer için flaş karar...

Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk’tan yeni transfer için flaş karar...

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak sezonun ilk 3 puanını ilk haftada aldı. Golsüz geçen ilk yarının ardından Hatayspor, 52. dakikada Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk’tan yeni transfer için flaş karar...

BATSHUAYI 3 PUANI GETİRDİ

Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk’tan yeni transfer için flaş karar...

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşirken, cuma günü oynanacak Konyaspor maçına da tam gaz devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk’tan yeni transfer için flaş karar...

CİMBOM'DA FLAŞ GELİŞME

Transfer döneminde kadrosuna Michy Batshuayi, Gabriel Sara ve Elias Jelert'i katan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.

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