Giriş Tarihi: 14.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
15:59
Son dakika haberi: Galatasaray'da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk'tan yeni transfer için flaş karar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için Young Boys ile play-off maçı oynayacak olan Cimbom, İsviçre ekibin eleyerek bu sene de Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Galatasaray'da Elias Jelert gerçeği ortaya çıktı. İşte Okan Buruk'un yönetime verdiği flaş rapor...