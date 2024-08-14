Son dakika haberi: Galatasaray’da şok rapor ortaya çıktı! Okan Buruk’tan yeni transfer için flaş karar...

BATSHUAYI 3 PUANI GETİRDİ

Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılara 2-1'lik galibiyeti getirdi.