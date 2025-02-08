Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
10:09
Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…
Son dakika haberi: Süper Lig'de yarın sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan lider Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların transferi için yaklaşık 8 milyon Euro bonservis bedeli ödediği futbolcunun bileti kesildi. Cimbom'un oyuncudan yaz döneminde kurtulmanın planını yaptıkları iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…