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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:09

Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…

Son dakika haberi: Süper Lig'de yarın sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan lider Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların transferi için yaklaşık 8 milyon Euro bonservis bedeli ödediği futbolcunun bileti kesildi. Cimbom'un oyuncudan yaz döneminde kurtulmanın planını yaptıkları iddia edildi. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…

Süper Lig'de liderliği sürdüren Galatasaray'da ara transfer döneminin kapanmasına kısa süre flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…

Sarı-kırmızılılar, son olarak Carlos Cuesta ve Mario Lemina transferlerini gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…

Cimbom'un sağ bek bölgesi için Lens'ten Frankowski ile de görüşmeleri sürdürdüğü ve transferi bitirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…

Öte yandan Galatasaray'da takımda yer alan bazı oyuncuların geleceği de merak ediliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da transferde büyük pişmanlık! Okan Buruk biletini şimdiden kesti…

CİMBOM, JAKOBS'TAN PİŞMAN

Habere göre, Aslan'ın Fransız kulübü Monaco'dan yaz başında 1 milyon Euro karşılığında kiraladığı Ismael Jakobs, sarı-kırmızılıları pişman ettirdi.

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