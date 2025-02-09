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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...
Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:57

Son dakika haberi: Galatasaray'ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...

Son dakika haberi: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Morata, Lemina ve Cuesta transferlerinin ardından sağ bek bölgesine takviye için sona yaklaştı. Cimbom'un bu bölge için belirlediği listenin en tepesinde yer alan isim olan Przemyslaw Frankowski'de yeni bir gelişme yaşandı. Sportif A.Ş.'den Abdullah Kavukçu'nun yoğun uğraş verdiği transferde son durum belli oldu. İşte detaylar…

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...

Süper Lig'de bu akşam sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...

Kadrosunu Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta isimleriyle güçlendiren sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek için yoğun uğraş veriyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...

Cimbom, sıradaki transferi sağ bek bölgesi için Fransa Ligue 1 takımlarından Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi listesine almıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...

Yeni transferleriyle sistem değiştirmeye hazırlanan Galatasaray, üçlü savunma ve çift forvetli dizilişe geçecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...

FRANKOWSKI'DE ŞARTLAR ZORLANIYOR

Bu oyun şablonunda kanat-bek pozisyonu kritik hâl alıyor. Santrfor, orta saha ve stoper takviyesi yapan Aslan, kanat için de Lens'ten Przemyslaw Frankowski transferi için şartları zorluyor.

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