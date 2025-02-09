Giriş Tarihi: 09.02.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
10:57
Son dakika haberi: Galatasaray'ın sağ bek transferinde yeni gelişme! Cimbom, bir taşla iki kuş vuracak...
Son dakika haberi: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Morata, Lemina ve Cuesta transferlerinin ardından sağ bek bölgesine takviye için sona yaklaştı. Cimbom'un bu bölge için belirlediği listenin en tepesinde yer alan isim olan Przemyslaw Frankowski'de yeni bir gelişme yaşandı. Sportif A.Ş.'den Abdullah Kavukçu'nun yoğun uğraş verdiği transferde son durum belli oldu. İşte detaylar…