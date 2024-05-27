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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off'ta onları bekliyor
Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:13

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off'ta onları bekliyor

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan takım oldu. 24. kez bu başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberini tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off’ta onları bekliyor

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan takım oldu. 24. kez bu başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberini tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off’ta onları bekliyor

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde 24. şampiyonluğuna ulaştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off’ta onları bekliyor

Ligin 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar; Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu'nun attığı golle galibiyete ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off’ta onları bekliyor

Bu skorla beraber puanını 102 yapan Cimbom, şampiyonluğa ulaşmanın yanı sıra ulaşılması zor bir puan rekoruna imza atmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off’ta onları bekliyor

PUAN REKORU KIRDI

Galatasaray, Süper Lig'de 102 puanla rekor kırdı. Sezon boyunca birçok rekoru tarihe gömen sarı-kırmızılı ekip, ayrıca Süper Lig tarihinde üç haneli puan toplayan ilk takım oldu. Süper Lig'de puan rekoru 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'ye aitti.

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