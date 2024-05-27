Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
06:13
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Aslan play-off'ta onları bekliyor
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan takım oldu. 24. kez bu başarıya imza atan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberini tüm detayları...