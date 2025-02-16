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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 20:36

Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Devre arasında takımdan ayrılmayarak transferini sezon sonuna bırakan Osimhen ile pek çok Avrupa devi ilgisini sürdürüyor. İtalyan basını, Nijeryalı yıldız için harekete geçen son kulübü duyururken, sözleşmesindeki maddeye de yer verdi. İşte flaş iddianın detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...

Süper Lig'in 24.haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasarayda flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...

Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in talipleri gün geçtikçe artıyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...

Gösterdiği performansla sar-kırmızılı takımın sevgilisi olan Nijeryalı golcünün bonservisi için Aslan da bastırıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...

YENİ TALİBİ ORTAYA ÇIKTI

Pek çok takımın transfer gündeminde bulunan ve girişimlerini sürdürdüğü Osimhen'in yeni talibi ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...

SÖZLEŞMEDEKİ MADDEYE DE YER VERİLDİ

İtalyan basını, yıldız futbolcuya talip olan yeni takımı duyururken, Osimhen'in sözleşmesindeki maddeye de yer verdi.

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