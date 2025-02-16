Giriş Tarihi: 16.02.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
20:36
Son dakika haberi: Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in yeni talibi ortaya çıktı! Avrupa devi harekete geçti...
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Devre arasında takımdan ayrılmayarak transferini sezon sonuna bırakan Osimhen ile pek çok Avrupa devi ilgisini sürdürüyor. İtalyan basını, Nijeryalı yıldız için harekete geçen son kulübü duyururken, sözleşmesindeki maddeye de yer verdi. İşte flaş iddianın detayları...