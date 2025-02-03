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Haberler Galeri Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:16

Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar 5. dakikada ilk kez ilk 11 başlayan yeni transfer Ahmed Kutucu'nun ayağından bulduğu golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Buna karşın ilk yarıda Galatasaray'ın ceza sahasında tartışmalı bir pozisyon meydana geldi. Davinson Sanchez'in eline çarpan top sonrası ev sahibi ekip penaltı bekledi. İşte maça damga vuran pozisyon...

Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Gaziantep Futbol Kulübü evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...

Namağlup lider olarak Gaziantep'e gelen sarı-kırmızılılar üç puan parolasıyla mücadele çıktı.

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Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...

BURUK'TAN BATSHUAYI SÖZLERİ

Okan Buruk maç öncesi yaptığı açıklamalarda Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin transfer görüşmeleri yapması nedeniyle kadroda yer alamadığını ifade etti.

Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...

MORATA SAHNE ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi dünya yıldızı Alvaro Morata yedek kulübesinde başladı. İspanyol yıldız 69. dakikada Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...

AHMED KUTUCU'DAN SİFTAH

Cimbom'un devre arası transferinde kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu ilk kez ilk 11 çıktı.

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