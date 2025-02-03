Giriş Tarihi: 03.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
22:16
Son dakika haberi: Gaziantep FK- Galatasaray maçına damga vuran pozisyon! Ev sahibi ekip penaltı bekledi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar 5. dakikada ilk kez ilk 11 başlayan yeni transfer Ahmed Kutucu'nun ayağından bulduğu golle devreyi 1-0 önde tamamladı. Buna karşın ilk yarıda Galatasaray'ın ceza sahasında tartışmalı bir pozisyon meydana geldi. Davinson Sanchez'in eline çarpan top sonrası ev sahibi ekip penaltı bekledi. İşte maça damga vuran pozisyon...