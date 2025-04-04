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Haberler Galeri Son dakika haberi: Gedson'un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:02

Son dakika haberi: Gedson'un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu'dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Kartal, 3-1 kaybetti. Beşiktaş'ın bu mağlubiyetle kupaya veda ettiği maçı SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu değerlendirdi.

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Son dakika haberi: Gedson’un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kartal, zorlu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Son dakika haberi: Gedson’un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...

Siyah-beyazlı takımın mağlup olduğu maçı SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu yorumladı. Eski hakem Mustafa Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

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Son dakika haberi: Gedson’un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...

ALİ GÜLTİKEN: RAFA VE FERNADES İLE BU KADAR
"Oyun başlangıcının umutlu oldugu, ama bitişinin büyük bir hayal kırıklığıyla neticelendiği kara bir geceyi Beşiktaş bir kez daha yaşadı.

Son dakika haberi: Gedson’un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...

Oyun dışında Tayyip Talha'nın atıldığı zamana kadar olan süreçte sahadaki işleyiş ve oyun kontrolü Beşiktaş'tan yanaydı. 10 kişiden sonra doğal olarak bütün dengeler değişti.

Son dakika haberi: Gedson’un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...

Özellikle ikinci yarı maçın dakikaları uzadıkça Göztepe, oyun hakimiyetini istediği noktaya getirdi. Bulduğu gollerle de turu cebine koydu. Santrafor olarak transfer edilen ve Beşiktaş'a 3 gol atan Romulo, diğer tarafta Beşiktaş santrforla mı oynamalı yoksa santrforsuz mu oynamalı tartışmalarının Beşiktaş'ı getirdiği üzücü nokta.