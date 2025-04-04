Son dakika haberi: Gedson’un pozisyonu penaltı mı? Mustafa Çulcu’dan Beşiktaş-Göztepe maçı sonrası flaş sözler...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Kartal, zorlu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Siyah-beyazlı takımın mağlup olduğu maçı SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Mustafa Çulcu yorumladı. Eski hakem Mustafa Çulcu, hakem kararlarıyla ilgili flaş ifadeler kullandı. ALİ GÜLTİKEN: RAFA VE FERNADES İLE BU KADAR Oyun dışında Tayyip Talha'nın atıldığı zamana kadar olan süreçte sahadaki işleyiş ve oyun kontrolü Beşiktaş'tan yanaydı. 10 kişiden sonra doğal olarak bütün dengeler değişti. Özellikle ikinci yarı maçın dakikaları uzadıkça Göztepe, oyun hakimiyetini istediği noktaya getirdi. Bulduğu gollerle de turu cebine koydu. Santrafor olarak transfer edilen ve Beşiktaş'a 3 gol atan Romulo, diğer tarafta Beşiktaş santrforla mı oynamalı yoksa santrforsuz mu oynamalı tartışmalarının Beşiktaş'ı getirdiği üzücü nokta. Bu maç herkese doğru takım kurgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez gösterdi. Beşiktaş'ın kulübesinde 3 tane forveti var ama bunları kullanma konusunda tereddütleri var. Bir tek Rafa'nın ve Fernandes'in yetenekleriyle Beşiktaş ancak buraya kadar gelebildi. 'FARKINDA OLMASI GEREKİRDİ' Kadro derinliğini konuşurken devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer edilen 2 oyuncunun hayalet olgusuyla ortada görünmemesinin sebeplerini de Beşiktaş camiası merak ediyor. Bu maçtan sonra daha çok merak edecektir MUSTAFA ÇULCU: GEDSON'UN POZİSYONU PENALTI MI? Dennis çalımlarla ilerleyen Gedson'u Göztepe ceza alanı ön çizgisine çok yakın mesafede çekerek faulle durdurdu. Aşağıdan ilk çekmeye faul verdiği için ceza alanı dışında frikik ve sarı kart gösterdi. Dennis sol kol-el ile üstten de ceza alanı içinde çekmeye devam etti. 'POZİSYON PENALTI OLMALIYDI' VAR ile iletişim kurdu hakem 'ilk çekmeye faul çaldım' dedi ise VAR devre dışı kaldı. Devamına çalmış olsaydı VAR pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu belirtirdi. Çekmelerde şiddet ve etki hakemin sahadaki yorumu geçerlidir. 'AÇIK VE NET...' Son dakika Göztepe'nin attığı gol öncesi atak başlangıç fazında Göztepeli oyuncu topu el ile oynayınca VAR müdahalesi ve gol iptali doğruydu.