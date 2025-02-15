Giriş Tarihi: 15.02.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
08:46
Son dakika haberi: G.Saray'da Boey'in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da istediği sonucu alamadı. AZ Alkmaar'a karşı 4-1'lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılı takımda yapılan transferler tutmadı. Bir yıl önce oynanan ve aynı skorla kaybedilen Sparta Prag maçının kadrosunda da yer alan Berkan-Kaan ikilisi o dönem de eleştirilerin odağına oturmuştu. Yapılan yüksek harcamalara rağmen cimbom, AZ deplasmanına da yine Kaan-Berkan ikilisiyle çıkması tartışmalara neden oldu. İşte Galatasaray'daki o şok gerçek...