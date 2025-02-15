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Haberler Galeri Son dakika haberi: G.Saray'da Boey'in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 08:46

Son dakika haberi: G.Saray'da Boey'in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa'da istediği sonucu alamadı. AZ Alkmaar'a karşı 4-1'lik ağır bir yenilgi alan sarı-kırmızılı takımda yapılan transferler tutmadı. Bir yıl önce oynanan ve aynı skorla kaybedilen Sparta Prag maçının kadrosunda da yer alan Berkan-Kaan ikilisi o dönem de eleştirilerin odağına oturmuştu. Yapılan yüksek harcamalara rağmen cimbom, AZ deplasmanına da yine Kaan-Berkan ikilisiyle çıkması tartışmalara neden oldu. İşte Galatasaray'daki o şok gerçek...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: G.Saray’da Boey’in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...

Galatasaray, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesiyle hükmen galip sayıldı ve Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberi: G.Saray’da Boey’in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki başarısını UEFA Avrupa Ligi'ne taşıyamakta zorlandı.

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Son dakika haberi: G.Saray’da Boey’in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...

Cimbom'un play-off turunda karşılaştığı AZ ALkmaar'a 4-1'lik skorla kaybetmesi Okan Buruk ve Galatasaray yönetimini eleştirilerin odağına yerleştirdi.

Son dakika haberi: G.Saray’da Boey’in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...

Geçen sezon Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen G.Saray, 30 milyon Euro (1 milyar 137 milyon TL) bonservisle satış rekoru kırmıştı.

Son dakika haberi: G.Saray’da Boey’in parası uçtu gitti! Hezimet bağıra bağıra geldi...

Bir senedir Boey'in boşluğunu dolduramayan sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekten gelen parayı da bitirdi.

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