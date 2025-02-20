Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
23:07
Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4-1'in rövanşında rakibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa defterini kapattı. Galatasaray'da Muslera'nın yerine maça başlayan kaleci Günay Güvenç, bugün Alkmaar karşısında yaptığı net kurtarışlarla maçın skoruna etki etti. Galatasaray taraftarı, deneyimli kaleciye tezahüratlar yaptı. İşte Günay'ın çok konuşulan performansı...