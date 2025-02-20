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Haberler Galeri Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 23:07

Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 4-1'in rövanşında rakibi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa defterini kapattı. Galatasaray'da Muslera'nın yerine maça başlayan kaleci Günay Güvenç, bugün Alkmaar karşısında yaptığı net kurtarışlarla maçın skoruna etki etti. Galatasaray taraftarı, deneyimli kaleciye tezahüratlar yaptı. İşte Günay'ın çok konuşulan performansı...

Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...

CİMBOM AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-0 geride tamamladığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden Aslan, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

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Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...

Cimbom'un gollerini Osimhen ve Sallai kaydederken, Alkmaar'ın gollerini ise Malikuma ve Kasius attı.

Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...

Galatasaray, 2024-2025 sezonuna Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı ve İsviçre ekibi Young Boys'a elenerek, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...

KRİTİK PUAN KAYIPLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, burada lig aşamasında POAK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Ajax'a da 2-1 kaybetti. Cimbom, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile ise 3-3 berabere kaldı.

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