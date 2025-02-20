Son dakika haberi: Günay Güvenç, Galatasaray - AZ Alkmaar maçına damga vurdu! Taraftar ona tezahürat yaptı...

KRİTİK PUAN KAYIPLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Sarı-kırmızılılar, burada lig aşamasında POAK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Ajax'a da 2-1 kaybetti. Cimbom, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1, Malmö ile 2-2 ve Dinamo Kiev ile ise 3-3 berabere kaldı.