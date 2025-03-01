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Haberler Galeri Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig'de korku dolu anlar...
Giriş Tarihi: 01.03.2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 19:58

Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig'de korku dolu anlar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, Bodrum FK'yi konuk etti. Mücadelenin 35. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisi rakibin müdahalesiyle ciddi bir sakatlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Süper Lig'de yaşanan bu olayın bir benzeri de İngiltere'de gerçekleşti. Crystal Palace'ın Millwall ile karşılaştığı maçta yıldız futbolcu acı içinde yerde kaldı ve hastaneye götürüldü. İşte iki maçta yaşananlar...

Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig’de korku dolu anlar...

Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor - Bodrum FK maçı ile İngiltere'de oynanan Crystal Palace - Millwall maçında korku dolu anlar yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig’de korku dolu anlar...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, Bodrum FK'yi konuk etti.

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Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig’de korku dolu anlar...

Maçın 35. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda George Puscas'ın dizi Adana Demirspor kalecisi Vedat Karakuş'un kafasına geldi.

Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig’de korku dolu anlar...

AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Vedat Karakuş, bu müdahale sonrası acı içinde yere yığıldı. Oyuna devam edemeyen Vedat Karakuş için sahaya ambulans girdi ve 27 yaşındaki kaleci hastaneye götürüldü.

Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig’de korku dolu anlar...

Adana Demirspor'da karşılaşmanın 38. dakikasında Vedat Karakuş yerine Mustafa Uğur Eser oyuna dahil oldu.