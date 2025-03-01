Giriş Tarihi: 01.03.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
19:58
Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig'de korku dolu anlar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, Bodrum FK'yi konuk etti. Mücadelenin 35. dakikasında ev sahibi ekibin kalecisi rakibin müdahalesiyle ciddi bir sakatlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Süper Lig'de yaşanan bu olayın bir benzeri de İngiltere'de gerçekleşti. Crystal Palace'ın Millwall ile karşılaştığı maçta yıldız futbolcu acı içinde yerde kaldı ve hastaneye götürüldü. İşte iki maçta yaşananlar...