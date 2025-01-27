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Haberler Galeri Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe'nin kalecisi ifşa etti...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:06

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe'nin kalecisi ifşa etti...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında dün sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın hemen ardından kendisine yönetilen Göztepe sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası 26 yaşındaki kaleci ve eşine çirkin mesajlar atıldı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe’nin kalecisi ifşa etti...

Fenerbahçe, Süper Lig'de dün akşam Göztepe'yi 3-2 yenerek puanını 48 yaptı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe’nin kalecisi ifşa etti...

Sarı-lacivertlilerde kalede Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle yedek eldiven İrfan Can Eğribayat forma giydi.

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Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe’nin kalecisi ifşa etti...

Maçın ardından 26 yaşındaki kaleci, eski takımı Göztepe hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe’nin kalecisi ifşa etti...

"BENİM İÇİN TAMAMEN YOKLAR"

Eğribayat, kendisine yöneltilen "Eski takımın Göztepe'ye karşı oynadın ne hissediyorsun" sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" dedi.

Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe’nin kalecisi ifşa etti...

ÇİRKİN MESAJLAR ATILDI

İrfan Can Eğribayat'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, maçın ertesi gününde sosyal medyadan çirkin mesajlar aldı.

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