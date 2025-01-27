Giriş Tarihi: 27.01.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
14:06
Son dakika haberi: İrfan Can Eğribayat ve eşine çirkin mesajlar! Fenerbahçe'nin kalecisi ifşa etti...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21.haftasında dün sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın hemen ardından kendisine yönetilen Göztepe sorusuna "Valla benim eski takımım değil orası. Benim için tamamen yoklar" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası 26 yaşındaki kaleci ve eşine çirkin mesajlar atıldı. İşte haberin detayları...